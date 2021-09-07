Валовый сбор зерна в Удмуртии из-за жары сократился на 200 тыс. тонн

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Объем валового сбора зерна в Удмуртии по сравнению с 2020 годом сократился на 200 тыс. тонн из-за жаркой погоды в регионе. Об этом сообщил во вторник на сессии республиканского Госсовета председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

"Все вы знаете, что это лето для сельхозтоваропроизводителей оказалось, воде бы, и хорошим, и не совсем удачным, потому что жара, которая началась у нас буквально с весны, она не позволила собрать необходимый урожай для того, чтобы прокормить поголовье должным образом. Сегодня у нас собрано менее 70% основных кормов, мы валовый сбор зерна сократили к уровню 2020 года на более чем 200 тыс. тонн. На сегодня ситуация в сельскохозяйственной отрасли остается очень сложной", - сказал Варламов.

По его словам, с целью сохранения поголовья и экономической устойчивости производителей, решили обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать господдержку предприятиям отрасли. "Обращение у вас находится на руках, прошу вас поддержать данное обращение", - обратился Варламов к депутатам и председателю Госсовета Владимиру Невоструеву.

В итоге постановление Госсовета Удмуртии об обращении к председателю правительства России поддержали 46 депутатов.

Ранее сообщалось, что в прошлогоднем сезоне в Удмуртии намолотили рекордные 703 тыс. тонн зерна, в чистом весе урожай составил 690 тыс. тонн. В конце июля власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за почвенной засухи.