Песков заявил, что Россия не готова признавать биткойн платежным средством

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия не готова признавать биткойн официальным платежным средством, так как эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно Россия не готова к таким шагам, и пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, приравнивание таких квазивалют к денежным инструментам "ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе нанести не может, если речь идет о полном признании в качестве платежного средства".