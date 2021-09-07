Песков заявил, что решения о переходе к масштабной приватизации не принимались

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Решения о сокращении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации в России не принимались. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя опубликованную в журнале "Компания" статью председателя Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина, в которой тот высказался в пользу сокращения госсектора в экономике страны за счет приватизации.

"Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что глава СП обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями. "Это человек, который на протяжении не одного года признавался лучшим министром финансов. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, - сказал пресс-секретарь президента. - Вместе с тем, вы знаете, есть и другие экспертные точки зрения".

В то же время Песков констатировал, что рынок в России начал восстанавливаться. "Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления, но пока это рост от минимальной базы. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего", - заметил представитель Кремля. "Приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью", - уверен он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в новейшей истории Россия неоднократно сталкивалась с ситуацией, "когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать фактически с нуля".