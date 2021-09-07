Песков: власти РФ не рассматривают вопрос поддержки "Русала" из-за событий в Гвинее

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. События в Гвинее могут негативно сказаться на рынке алюминия, однако власти РФ не рассматривают варианты поддержки "Русала". Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких вариантов поддержки не рассматривается", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. "Речь идет действительно о серьезном факторе (событиях в Гвинее), способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия", - отметил Песков.

При этом он заметил, что госпереворот в Гвинее - "это новое событие", поэтому пока варианты поддержки "Русала" не рассматриваются.

Как отметил Песков, Россия внимательно следит за происходящим в Гвинее и ожидает, что при любом развитии событий бизнес-интересы отечественных компаний и предпринимателей в этой стране будут обеспечены.

"Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы хотели бы видеть, чтобы ситуация в Гвинее как можно скорее вернулась в законное русло. Мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, будут обеспечиваться", - сказал представитель Кремля.

В Гвинее "Русал" владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.