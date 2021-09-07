Акции "Русала" на Гонконгской бирже снизились на 5,6%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Акции "Русала" во вторник снизились на Гонконгской бирже на 5,6%, до 6,58 гонконгского доллара за штуку, после достижения максимумов с 2011 года в понедельник на новостях о госперевороте в Гвинее, где "Русал" ведет добычу бокситов.

Стоимость алюминия во вторник установилась на $2,772 за тонну, снижаясь на 0,04% к закрытию предыдущих торгов после того, как она побила 10-летние максимумы в понедельник.

Лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя ранее выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

В Гвинее "Русал" владеет компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.

"Пока мы не видели информации о том, что добыча на основных площадках "Русала" в Гвинее сильно пострадала. Таким образом рост алюминиевых бенчмарков на настоящий момент является спекулятивным, поскольку рынок закладывает в цены возможные перебои с поставками, которые пока не материализовались", - говорится в ежедневном аналитическом обзоре "Атона".

Ранее лидер гвинейских мятежников Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать их деятельность.

"Русал" использует бокситы с гвинейских активов для производства глинозема на своих глиноземных заводах в Ирландии и на Украине. Затем большая часть произведенного там глинозема поступает на российские заводы "Русала" для производства алюминия.

"Русал" добыл 7,435 млн тонн бокситов на своих активах в Гвинее в 2020 году, что составило половину от его общей добычи этого сырья.