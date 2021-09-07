КТК ожидает окончательные расчеты объемов разлива под Новороссийском в ближайшие недели

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 сентября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум пока не получил от Росприроднадзора окончательные расчеты объемов разлива под Новороссийском и сумму ущерба окружающей среде, ожидает эти данные в ближайшие недели. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Горбань.

"На сегодняшний день расчет окончательный мы еще не получили. Росприроднадзор нам еще ничего не выставил (сумму ущерба окружающей среде - прим. ТАСС). Мы ожидаем это в ближайшие недели", - сказал он.

Горбань добавил, что акт технического расследования причин разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском может быть закончен и подписан всеми участвующими сторонами 9 сентября.