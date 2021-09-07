Объем экспорта подмосковной продукции вырос более чем на 40% за полгода

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции, производимой в Московской области, по итогам первого полугодия текущего года составил 4,39 млрд рублей. Это более чем на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Объем экспорта Московской области по итогам первого полугодия 2021 года в денежном выражении составил 4,39 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - свыше 41,5%", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, которую цитирует пресс-служба, основной объем экспорта региона составляют неэнергетические несырьевые товары, их доля - свыше 90%.

"Высокая конкурентоспособность подмосковной продукции на внешних рынках обеспечивается комфортным инвестиционным климатом, созданным в регионе. Предприятия в области эффективно работают и развиваются, в том числе и в части внешнеэкономической деятельности, что позволяет Московской области быть одним из лидеров российского экспорта", - сказала Зиновьева.

В материале отмечается, что Московская область лидирует по экспорту шоколада и молочной продукции. Также по экспорту фармацевтической продукции, электроники и средствам связи регион входит в тройку лидеров по РФ.