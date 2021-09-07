На Эльбрусе планируют построить четыре новые канатные дороги

ГРОЗНЫЙ, 7 сентября. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" планируют построить на склонах Эльбруса четыре новые канатные дороги и около 30 км горнолыжных трасс. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор компании Хасан Тимижев.

"Касательно Эльбруса у нас масштабные планы. Уже сегодня строятся две канатные дороги, параллельно будут проектироваться еще четыре канатные дороги, и порядка 25-30 км трасс будет у нас строиться", - отметил собеседник ТАСС.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человека в год. На развитие горнолыжного курорта до 2023 года предусмотрели 8,6 млрд рублей.

В 2015 году на курорте построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога начала работать здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.