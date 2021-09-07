В Кузбассе запустили экологичное производство водорода мощностью 25 тыс. куб. м в час

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Самое современное в России производство водорода из природного газа с автоматической системой мониторинга выбросов мощностью 25 тыс. куб. м в час построено на крупнейшем за Уралом химическом заводе "Азот" в Кемерове (входит в холдинг "СДС-Азот") по технологии немецкой компании Linde AG. Полученный в новом цехе водород будет использоваться в технологическом процессе на производстве капролактама, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.

"Сегодня мы дали старт пусконаладочным работам нового цеха по производству водорода из природного газа. Самый современный агрегат в России построен на нашем заводе, на реализацию этого проекта было потрачено около 3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба гендиректора "Азота" Игоря Безуха.

Новая установка работает автономно и имеет высокую степень конверсии газа для извлечения водорода, а также оборудована автоматической системой мониторинга за выбросами в атмосферу, что поможет сократить и контролировать их. Ввод нового цеха позволит вывести из эксплуатации устаревшее и неэффективное оборудование, часть которого была получена из Германии в послевоенные годы и эксплуатировалась на кемеровском химкомбинате более 60 лет.

"Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, с новыми рабочими местами, которые требуют совершенно другого уровня подготовки. Теперь задача предприятия - поднять уровень средней заработной платы до 80 тыс. рублей, что позволит привлекать высококвалифицированные кадры. Важно, что здесь будут применять технологии, соответствующие всем экологическим стандартам", - сказал журналистам после старта пусконаладочных работ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кемеровский завод "Азот"(входит в холдинг "СДС-Азот") - один из крупнейших производителей азотных удобрений в России, основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%. Также предприятие производит одну треть от общего объема капролактама в России и обеспечивает 50% его экспорта. В ближайшие шесть лет на "Азоте" планируется построить новую линию по производству аммиака стоимостью 150 млрд рублей, что позволит химкомбинату увеличить объемы производства вдвое и создать новые рабочие места.