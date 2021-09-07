{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОАЭ надеются на заседание группы по водородной энергетике с РФ в октябре - ноябре

Посол ОАЭ в Москве отметил, что РФ обладает передовыми технологиями в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов и всеми возможностями, чтобы стать лидером в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первое заседание совместной рабочей группы РФ и ОАЭ по вопросам водородной энергетики может состояться в октябре или ноябре текущего года. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Первое заседание рабочей группы, возможно, состоится в Москве, в рамках Российской энергетической недели в октябре, или же в Абу-Даби, в рамках Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021 в ноябре", - сказал посол.

Он отметил, что РФ обладает передовыми технологиями в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов и всеми возможностями, чтобы стать лидером в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка.

"Сотрудничество России и ОАЭ в данном направлении будет крайне выгодно для обеих стран, - продолжил дипломат. - У обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура".

30 июля Минэнерго РФ сообщило, что Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики.

Теги
ОАЭРоссия
Приравняли к деньгам. Как и зачем власти Сальвадора используют биткойн
Приравняли к деньгам.
Читать полностью