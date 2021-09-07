Посол в России: товарооборот между ОАЭ и РФ в 2021 году демонстрирует хорошие темпы роста

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и ОАЭ продолжает расти хорошими темпами после достижения рекордного показателя в 2020 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Товарооборот России с ОАЭ в первом полугодии 2021 года составил $2,53 млрд, увеличившись на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В этом контексте я хотел бы отметить, что товарооборот России с ОАЭ в 2020 году составил $3,26 млрд, увеличившись на 77,64% по сравнению с 2019 годом. То есть тенденция очень хорошая, мы движемся в поступательном направлении. Для сравнения, товарооборот России с ОАЭ в 2017 году составил $1,63 млрд", - отметил он.

Экспорт России в ОАЭ по итогам первого полугодия 2021 года составил $2,359 млрд, увеличившись на 82,30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Импорт России из ОАЭ составил $172,456 млн, увеличившись на 43,46% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В товарообороте между нашими странами большую часть традиционно занимают минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Считаю, что в товарообороте надо уделять больше внимания высоким технологиям, авиационной технике как военной, так и гражданской. И, конечно же, исходя из огромного сельскохозяйственного потенциала России, доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья должна быть больше в товарообороте между нашими странами, чем она [есть] сейчас", - заключил он.