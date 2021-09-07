Крупнейший в России завод по переработке пластика построят в Подмосковье к концу 2022 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России завод по переработке пластика откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу 2022 года. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель совета директоров компании "Эколайн" Евгений Михайлов на выставке "Вэйсттек".

"Мы создали совместное предприятие между компаниями "Эколайн" и "Вторпласт", целью которого станет производство гранул и переработка пластика. У нас будет, наверное, самый крупный завод на момент запуска - 43 тыс. тонн готовой продукции в год, может быть побольше, и, наверное, к концу третьего квартала следующего года мы планируем запуск завода. Это позволит нам очень большой объем потенциального вторсырья не направить на захоронение, а вернуть в новый цикл переработки", - сказал Михайлов.

Как уточнили в компании, новое совместное предприятие "Эколайн-Вторпласт" - первое в стране, которое создали оператор по обращению с отходами и переработчик. Завод войдет в состав экопарка "Эколайн", расположенного рядом с крупнейшим в Европе комплексом переработки отходов "Восток". Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей, налоговые отчисления за первые десять лет эксплуатации - около 3 млрд рублей, появится до 150 новых рабочих мест для жителей региона.

Будущее предприятие состоит из четырех перерабатывающих линий: бутылочного ПЭТ для производства новых бутылок и другого пищевого пластика, твердых пластиков ПНД (02) и ПП (05), пленочных пластиков и пакетов ПВД (04) и смеси пленок и пакетов. Из чистых фракций пластика на выходе будет гранула для производства новой пластиковой упаковки, а из смеси пленок ПВД (04) и ПНД (02) получатся гранулы для производства строительных материалов и крупных литьевых изделий, пакетов.

"В дальнейшем мы будем смотреть на расширение этого перечня, но все постепенно. Проект, который у нас будет еще, - это производство мусорных контейнеров", - добавил Михайлов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.