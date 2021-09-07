Титов предложил скорректировать санкции для контролеров за нарушение закона о госконтроле

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил скорректировать статью КоАП РФ об ответственности для должностных лиц за нарушение нового закона о государственном и муниципальном контроле.

На Восточном экономическом форуме генпрокурор РФ Игорь Краснов говорил, что внес предложение главе государства "о необходимости введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона". По мнению Краснова, это станет значимым фактором снижения административного давления таких органов на бизнес.

"В Кодексе РФ об административных правонарушениях и сегодня есть статья 19.6.1, которая предусматривает ответственность должностных лиц за несоблюдение законодательства о государственном и муниципальном контроле, - сказал Титов во вторник ТАСС. - Однако норма формулировалась исходя из ранее действовавшего закона, и в основном ориентирована на нарушения при проверках. Новый же закон предусматривает широкий спектр контрольно-надзорных мероприятий, которые ст. 19.6.1 не охватывает. Поэтому норму, конечно же, нужно оперативно корректировать".

Уполномоченный подчеркнул, что инициатива Генпрокуратуры "особенно важна, поскольку сейчас идет отладка новой системы контрольно-надзорной деятельности".

По его словам, сегодня в 80% случаях бизнесу при проверках выписывают штраф и только в 20% случаев ограничиваются предупреждением. При этом ситуация с контролирующими органами обратная: в 80% случаев они получают предупреждение, в 20% - финансовые санкции. "Надо признать, что это совершенно несправедливое распределение, и поэтому мы за то, чтобы все-таки эту ситуацию выравнивать", - добавил собеседник агентства.

С июля 2021 года вступили в силу ключевые положения закона о государственном и муниципальном контроле в РФ. В нем, в частности, устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение рискориентированных подходов, недопущение необоснованного ограничения прав контролируемых лиц. Также для 62 видов госконтроля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.