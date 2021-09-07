WSJ: "Вкусвилл" планирует IPO на Нью-Йоркской бирже в ближайшие месяцы

ТАСС, 7 сентября. Российская сеть супермаркетов "Вкусвилл" собирается провести первичное публичное размещение ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году или в начале следующего. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, компанию могут оценить в $3-5 млрд. Ретейлер планирует IPO со вторичным листингом на Московской бирже.

"Вкусвилл" - сеть магазинов продуктов питания, торговая марка и сервис доставки. Компания основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом "Избенка".