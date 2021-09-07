Россияне в августе взяли рекордный объем кредитов наличными

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россияне в августе 2021 года взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на 32,7% больше показателя августа 2020 года. Это является историческим рекордом, указывает аналитическая компания Frank RG.

"Основная новость августа на рынке кредитования - исторический рекорд по кредитам наличными. В августе этого года население заняло в банках 646,7 млрд рублей (на 32,7% больше, чем годом ранее). Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук - банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей", - отмечается в пресс-релизе компании.

Такой рост объема выданных кредитов наличными может быть связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок по этим продуктам в ответ на повышение ставки ЦБ РФ, считает проектный лидер Frank RG, руководитель проекта "Мониторинг банковских тарифов и ставок" Олеся Пасечник. "Это, а также завершение отпусков и начало нового учебного года могли повысить интерес населения к кредитам наличными", - добавила эксперт, слова которой привела пресс-служба компании.

Общий объем выданных банками кредитов в августе этого года, по оценкам Frank RG, составил 1,22 трлн рублей. Это на 21,7% больше, чем в августе 2020 года, но меньше исторического рекорда апреля этого года, когда банки выдали 1,3 трлн рублей кредитов.

Согласно данным компании, доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,8% и 2,6% общего объема выданных кредитов. Объем выданных POS-кредитов также на максимуме с начала года: в августе он составил 31,3 млрд рублей. Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов населению в августе достигла 36,6%.

Оценка объемов выдаваемых кредитов в различных сегментах розничного кредитования базируется на передаваемых банками во Frank RG данных о результатах работы за месяц. Предварительная оценка может уточняться с появлением новых данных или корректировок. Кроме того, данные представлены без учета рынка кредитных карт, уточнили в Frank RG.