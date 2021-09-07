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Серийное производство легкого коммерческого грузовика "Компас" начнется в 2021 году

На данном этапе грузовик будет выпускаться на автозаводе компании в Набережных Челнах, заявил гендиректор Сергей Когогин

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Серийное производство легкого коммерческого грузовика "Компас" начнется в 2021 году, заявил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин на выставке Comtrans в Москве.

"В продажи он пойдет в этом году, мы собственно говоря сомнений в этом не имеем", - заявил он.

Когогин уточнил, что на данном этапе грузовик будет выпускаться на автозаводе компании в Набережных Челнах.

Ранее в "Камазе" заявляли о планах по созданию нового легкого коммерческого грузовика "Компас" к 2022 году.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.

Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

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