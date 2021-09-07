"Уралхим" и "Уралкалий" не планируют IPO

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Производители удобрений "Уралхим" и "Уралкалий" Дмитрия Мазепина не планируют выводить компании на биржу, сообщил журналистам директор по экономике и финансам "Уралхима" Игорь Буланцев.

"Нет, у нас нет сейчас планов по IPO [первичное публичное предложение акций]. Хотя мы понимаем, что такой инструмент присутствует и теоретически он возможен", - сказал он. Буланцев добавил, что компания сейчас считает более эффективным досрочное погашение долга из собственных средств.

Топ-менеджер отметил также, что у компании нет планов по привлечению инвесторов в "Уралкалий". "Пока нет необходимости в дополнительных деньгах", - заявил Буланцев, отвечая на вопрос о возможности рефинансирования задолженности "Уралкалия" по евробондам.

"Чисто теоретически обсуждая пользу этого инструмента, если посмотреть ту оценку, которую рынок пока дает международным компаниям, может быть пока IPO - это не самый эффективный инструмент", - сказал он.

В декабре 2017 года акционеры "Уралкалия" приняли решение о делистинге с Московской биржи. Мосбиржа с 20 сентября 2019 года приостановила торги обыкновенными акциями компании. "Уралхим" предпринимал попытки выйти на IPO в 2009 году и в 2010 году.

Владелец "Уралхима" Мазепин ранее выкупил у Rinsoco Trading долю в "Уралкалии", в результате доля Мазепина в уставном капитале "Уралкалия" составляет 81,4748%, "Уралкалий-инвест" (100-процентная "дочка" "Уралкалия") является держателем 18,53% уставного капитала компании.