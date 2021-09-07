В Нижегородской области сохранили все предприятия народных промыслов, несмотря на пандемию

ТАСС, 7 сентября. Нижегородская область сохранила число работников и предприятий сферы народных художественных промыслов (НХП) на допандемийном уровне. На поддержку отрасли направили около 200 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник директор Департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев.

"Мы не закрыли ни одно предприятие, мы не сократили существенно штатную численность. Мы сохранили всех значимых для нас художников и мастеров народных художественных промыслов", - сказал Яковлев.

Он отметил, что в отрасли официально зарегистрировано и работает около 2,5 тыс. человек. "Мы выделили около 200 млн рублей из резервного фонда и оказали четкую адресную поддержку предприятиям. Мы возместили 100% коммунальных расходов, мы выплатили региональный МРОТ всем сотрудникам этих предприятий", - добавил собеседник агентства.

Нижегородская область занимает лидирующую позицию среди регионов России по числу сохраненных народных художественных промыслов. 22 предприятия, работающих в этой сфере, относятся к значимым.

К числу НХП, которые сохранены в регионе, относятся, например, балахнинское кружевоплетение, варнавинская резьба по кости, городецкая золотая вышивка, роспись и резьба по дереву и другие. Ранее предприятия "Хохломская роспись" и "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" были включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. Кроме того, 10 региональных предприятий НХП вошли в перечень компаний, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.