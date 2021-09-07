В Прикамье намерены передать трассу Пермь - Уфа в федеральную собственность в 2022 году

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ предварительно одобрил передачу в федеральную собственность трассы Пермь - Уфа, что позволит расширить ее до четырех полос и привести в нормативное состояние, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с журналистами во вторник.

"Трасса Пермь - Уфа - очень глобальный проект, потому что она где-то не в асфальтовом исполнении сделана. Предварительное согласие [на передачу в федеральную собственность] на уровне министра транспорта РФ есть, будем включать в проект Екатеринбург - Казань, чтобы нам было комфортнее добираться до Уфы, Москвы и Екатеринбурга. Мы рассчитываем, что в следующем году это может случиться", - рассказал глава региона.

Дорога Пермь - Уфа состоит из участков региональных дорог Пермь - Усть-Качка, Болгары - Юго-Камский - Крылово, Кукуштан - Чайковский, Оса - Чернушка, Барда - Куеда, обхода Куеды и выхода на Башкирию. Самый проблемный участок, по данным Минтранса, - дорога Барда - Куеда протяженностью 63 км, из которых 38 км находится в переходном типе покрытия. Планируется, что дорога Пермь - Уфа должна стать одним из входов в новую трассу М-12 Казань - Екатеринбург.

Махонин уточнил, что это не отменяет планов по расширению дорог Пермь - Екатеринбург и трассы М-7. Также на федеральный уровень планируется передать трассу Кудымкар - Сыктывкар в 2022 году. В 2020 году был передан в федеральную собственность Восточный обход Перми.

Передача трассы позволит привести больше местных дорог в нормативное состояние. "Я люблю приводить в пример дорогу Чердынь - Ныроб. Ее когда-то передали району и анонсировали, что район лучше знает, как ее содержать. Конечно, лучше знает, только денег нет. Сейчас дорогу забираем и приводим в нормативное состояние", - отметил Махонин.

Общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).