РЖД планируют заказать 800 новых вагонов поезда "Ласточка"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. РЖД планируют заключить контракт на поставку 800 вагонов поезда "Ласточка", но сначала подтвердят потребности регионов. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

"800", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько вагонов планируется заказать.

"С учетом производства заводом вагонов - 150 единиц в год - будем планировать поставки в соответствии с мощностью завода", - добавил Пегов.

Топ-менеджер РЖД уточнил, что новая поставка скоростных поездов станет исполнением заявок регионов.

"Я сейчас конкретно вам направления не назову, это реализация заявок регионов и восполнение выбывающего парка. Где регион считает, что можно традиционные наши поезда заменить на "Ласточки", там, конечно, включаем пожелания в заявку", - пояснил замглавы РЖД.

Он отметил, что расчеты количества "Ласточек" сделаны еще в 2019 году, поэтому РЖД планируют подтвердить старые заявки у регионов. Пегов отметил, что вопрос поставки двухэтажных вагонов пока не решен.

О том, что Siemens и "Синара" обсуждают с РЖД заключение нового контракта на поставку электропоездов "Ласточка", ранее сообщил журналистам президент Siemens в России Александр Либеров. Договор могут подписать в 2021 году, а начать исполнять - в 2022 году, уточнял он.