"Газпром нефть" и НЛМК займутся проектами в сфере улавливания СО2 и водородной энергетики

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и металлургическая компания НЛМК займутся совместными проектами в сфере производства и транспортировки водорода, а также утилизации углекислого газа. Компании подписали соответствующий меморандум, сообщает "Газпром нефть".

Совместные исследования будут касаться возможности применения водорода в металлургической отрасли, а также использования природного газа и возобновляемых источников энергии для экологичного производства водорода. Документ предполагает и технологические изыскания в области транспортировки и хранения водорода. Ранее "Газпром нефть" уже заключила подобные соглашения с "Северсталью" и "Евразом".

"Обмен опытом позволяет создавать новые подходы по развитию водородной энергетики, а также улавливанию и утилизации CO2", - прокомментировал подписание документа заместитель правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев. По его словам, такую глобальную задачу, как сокращение углеродного следа, можно решить только объединенными усилиями компаний.

Современные методы производства водорода сопровождаются существенными выбросами СО2, так как сырьем выступают нефть, газ и уголь. Для утилизации таких выбросов "Газпром нефть" уже разработала технологию, которая позволяет в замкнутом цикле улавливать и закачивать углекислый газ в нефтяные пласты на глубину более 2,5 км. Решение применяется на месторождении Русанда, которое разрабатывает Nis - совместное предприятие "Газпром нефти" и Республики Сербия.

В планах "Газпром нефти" увеличить выпуск водорода на базе своих технологических парков в 2,5 раза к 2024 году, до 250 тыс. т в год.