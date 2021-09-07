Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования Ананьевым на €315 млн

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около €315 млн в связи с незаконным выводом активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка. Об этом говорится в сообщении "Траста".

"Банк непрофильных активов "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около €315 млн в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Автовазбанк". Таким образом итоговая сумма заявленных требований к ним на Кипре составляет €586 млн", - отмечается в сообщении.

По информации "Траста", мошеннические действия, как предполагается, были совершены с помощью сети компаний специального назначения (SPV, от англ. special purpose vehicle), которую контролировали братья Ананьевы.

В частности, новый иск "Траста" касается мошеннических схем, реализованных в Промсвязьбанке и Автовазбанке, которые были обнаружены после предъявления первоначального иска. Так, исковые требования основаны на семи эпизодах предполагаемого мошенничества в рамках выдачи кредитов компаниям Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (€68 млн), Fivolsenso (€65 млн), ООО "Финанс Инвест" (€65 млн), Dimoresa (€29 млн), ДВП (€7 млн) и АО "ТД "Михайловский" (€7 млн).

Так, Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавал этим компаниям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части. В 2017 году это привело к финансовому краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, отметили в "Трасте".

"Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача - разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы. Новые требования заявлены в дополнение к уже поданному банком на Кипре иску против братьев Ананьевых и их жен на €271 млн", - цитирует пресс-служба слова президента - председателя правления "Траста" Александра Соколова.

Требования банка будут рассмотрены в рамках судебного разбирательства в Окружном суде города Лимассола на Кипре.

В пресс-службе "Траста" также добавили, что расследование еще не завершено, и могут быть предъявлены новые исковые требования.

Дело Ананьевых

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восьмерых бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "Промсвязькапитал", PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и $505,6 млн соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.