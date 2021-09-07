В Дагестане приступили к реализации первого проекта строительства солнечной электростанции

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство первой солнечной батареи мощностью 15 МВт началось в Дагестане. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - январь 2022 года, сообщили во вторник в пресс-службе республиканского министерства энергетики и ЖКХ.

Ранее сообщалось, Республика Дагестан и группа компаний "Хевел" на площадке Петербургского международного экономического форума договорились о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в регионе. Суммарный объем инвестиций в регион может составить 3,5 млрд рублей.

"Группа компаний "Хевел" "Авелар Солар Технолоджи" приступила к реализации первого проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) в г. Южно-Сухокумск мощностью 15 МВт. Планируемый срок ввода СЭС в эксплуатацию - январь 2022 года", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя регионального Минэнерго, объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей.

"Создание рабочих мест на стадии строительства 100 человек и не менее 10 человек на стадии эксплуатации СЭС", - добавили в Минэнерго Дагестана.