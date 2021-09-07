В Тюменской области запустили первую линию кондитерской фабрики стоимостью 290 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Первую линию производства кондитерской фабрики "Слада" стоимостью более 290 млн рублей запустили в Ишиме Тюменской области.

"Мы открываем новое производство. Это производство - пример того, как при грамотном подходе, тесном взаимодействии власти и бизнеса можно на основе старой промышленной площадки создавать новое современное предприятие. У этой площадки большой потенциал для развития", - сказал губернатор области Александр Моор на торжественной церемонии по запуску линии.

В планах предприятия установка и запуск второй и третьей линий. Инвестиции в проект составили 290 млн рублей, 100 человек получат рабочие места.

По словам соучредителя "Слады" Владимира Идолова, площадь запущенной производственной площадки - 18 тыс. кв. м. "Ее потенциал позволит увеличить в пять раз объемы производства. Сейчас на старом заводе выпускаем 1,5 тыс. тонн, а на новой площадке сможем - от 5 до 10 тыс. тонн продукции в месяц", - отметил он.

По информации пресс-службы правительства региона, в рамках проекта выполнен капитальный ремонт помещений: ремонт кровли, замена и устройство стен, поднятие уровня пола с устройством нового бетонного покрытия, замена остекления, восстановлены ж/д пути.

Тюменская область возместила инвестору затраты по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга. С помощью субсидии было приобретено оборудование для производства шоколадных и сахаристых кондитерских изделий. 100% сотрудников компании - жители города Ишима и Ишимского района.