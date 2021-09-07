В Минпромторге заявили, что российскому СПГ-оборудованию нужно время на наладку

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ находится в постоянном контакте с "Новатэком" и отечественными поставщиками оборудования для четвертой линии "Ямал СПГ", однако ввод таких объектов требует времени на пуск и наладку, заявили ТАСС в министерстве.

Четвертая линия "Ямал СПГ" является первой в стране, созданной по российским технологиям. Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что недоволен работой этой линии, компания планирует предъявить финансовые претензии к поставщикам оборудования, в том числе "Казанькомпрессормашу", структурам Росатома и "Криогенмашу".

"Это высокотехнологичное сложное оборудование российского производства, которое применяется впервые. Ввод в эксплуатацию таких объектов требует времени на проведение пусконаладочных работ. Минпромторг России находится в постоянном контакте с каждым поставщиком оборудования для 4-й нитки "Ямал СПГ", а также взаимодействует с ПАО "Новатэк", - сообщили в министерстве.