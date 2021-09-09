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Интервью главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Трансляция завершена

Глава агентства ответит на вопросы в рамках IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
Глава Росрыболовства Илья Шестаков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Росрыболовства Илья Шестаков
© Александр Щербак/ТАСС

IV Международный рыбопромышленный форум

Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков проводит интервью в рамках IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021), которые проходят в Санкт-Петербурге.

Глава агентства обсудит переход на несырьевую модель и влияние локализации производств на развитие рыбохозяйственного комплекса России.

Крупнейшее отраслевое событие охватывает все сферы рыбной отрасли: от вылова и переработки морепродуктов до доставки уловов конечному потребителю, а также судостроение и ремонт, финансовые и страховые услуги и научное сопровождение.

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