Интервью главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Трансляция завершена

IV Международный рыбопромышленный форум

Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков проводит интервью в рамках IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021), которые проходят в Санкт-Петербурге.

Глава агентства обсудит переход на несырьевую модель и влияние локализации производств на развитие рыбохозяйственного комплекса России.

Крупнейшее отраслевое событие охватывает все сферы рыбной отрасли: от вылова и переработки морепродуктов до доставки уловов конечному потребителю, а также судостроение и ремонт, финансовые и страховые услуги и научное сопровождение.