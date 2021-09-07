РЭО вложит 578 млн рублей в строительство крупнейшего в РФ завода по переработке пластика

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) вложит 578 млн рублей в проект компаний "Эколайн" и "Втор-пласт" по строительству в Подмосковье крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе РЭО.

"Общий объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей, участие РЭО - 578 млн рублей в виде выкупа облигационного займа. Такую меру поддержки правительство одобрило в конце июня, и мы уже воспользовались ей по нескольким инвестпроектам. Проектно-сметная документация по заводу в Подмосковье сейчас находится в стадии разработки. Этот комплекс будет перерабатывать пластиковые бутылки, пакеты, твердые и пленочные пластики и позволит производить такие товары, как флаконы, контейнеры, пленку, строительные материалы", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в РЭО, для привлечения средств будут выпущены облигации, которым планируется присвоить статус "зеленых". Их покупателем станет РЭО, а совместное предприятие "Эколайн-Вторпласт" станет первым перерабатывающим предприятием, разместившим "зеленые" облигации на российском рынке.

Как сообщалось ранее, крупнейший в России завод по переработке пластика откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу 2022 года. Завод войдет в состав экопарка "Эколайн", расположенного рядом с крупнейшим в Европе комплексом переработки отходов "Восток".

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.