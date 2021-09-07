Крупнейший в мире рыбопромышленный форум пройдет в Петербурге 8-10 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет крупнейшим отраслевым мероприятием в мире в этом году. За три дня в мероприятии на площадке КВЦ "Экспофорум" примут участие 7 тыс. человек из 30 стран, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

"В Санкт-Петербурге, в КВЦ "Экспофорум", 8-10 сентября состоятся IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021), участники которых обсудят пути развития отрасли в условиях пандемии. В крупнейшем отраслевом мероприятии примут участие 7 000 человек из 30 стран мира. Это самое крупное отраслевое событие в мире в этом году", - рассказали в пресс-службе.

На своих стендах в "Экспофоруме" собственную продукцию представят более 400 предприятий рыбной индустрии, в том числе из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Китая, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чили, Швеции и Японии. Свои стенды также продемонстрируют компании из Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской областей, Республики Карелия, Крыма, Краснодарского края, Камчатского края, Москвы, Севастополя и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В рамках деловой программы форума состоятся конференции и круглые столы представителей рыбопромышленной отрасли со стороны бизнеса и государства. В дискуссионных сессиях примут участие руководители российских и зарубежных предприятий, представители международных организаций и деловых ассоциаций различных сфер рыбной промышленности, а также главы профильных ведомств из Норвегии и Исландии. Российские федеральные органы на форуме представят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и другие отраслевые чиновники.

Одним из уникальных мероприятий выставки, как сообщают ее организаторы, является "Ретейл-центр", в расписании которого запланировано более 700 раундов переговоров о поставках рыбы между представителями торговых сетей и рыбопромышленниками. В работе "Ретейл-центра" примут участие представители 27 торговых федеральных и региональных сетей и ведущих интернет-магазинов.

Организатором форума и выставки является Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России. Оператор мероприятия - выставочная компания Expo Solutions Group. Официальным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.