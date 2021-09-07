Победители конкурса АСИ по развитию экотуризма получили поддержку от ряда ведомств РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проекты-победители конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, прошедшего в 2020 году, получили значительную федеральную и региональную поддержку, сообщили во вторник в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое выступало организатором.

По данным пресс-службы, 17 проектов получили финансирование через программы Минприроды. "При этом 260 млн рублей выделено на создание туристской инфраструктуры в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма". И 110 млн рублей субсидии - на развитие экотуризма", - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, слова которого привела пресс-служба.

Оказал поддержку и Ростуризм. "Мы обещали максимально вовлечь победителей во все меры поддержки со стороны Ростуризма. В прошлом году была впервые реализована грантовая программа, рассчитанная на бизнес, который хочет развивать проекты в туризме. Мы этот конкурс провели, и дополнительные баллы были предоставлены проектам, которые вышли в финал конкурса АСИ. В результате среди 474 победителей грантового конкурса Ростуризма оказалось 73 проекта - финалиста конкурса АСИ. Суммарно они получили поддержку более чем на 194 млн рублей", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, которую также цитирует пресс-служба.

Корпорация "Туризм.рф" взяла на сопровождение ряд проектов-победителей, они учитываются при разработке общей концепции развития туризма в стране, сказал глава корпорации Сергей Суханов.

"Нашей задачей было поменять отношение к экологическому туризму, который может быть драйвером развития локальной экономики, и сформировать у региональных команд понимание необходимости комплексного подхода к развитию территории и созданию возможностей для предпринимательской инициативы. Важно, что ни один проект - участник конкурса не был брошен, и те команды, которые не стали победителями, но прошли обучение в акселераторе, продолжают реализовывать свои инициативы", - добавила глава АСИ Светлана Чупшева.

Реализация проектов

В 2020-2021 годах, в том числе за счет выделенного финансирования для природных территорий, ставших финалистами конкурса АСИ по созданию туристских кластеров, был реализован ряд инфраструктурных проектов - построены экологические тропы и визит-центры, установлена навигация, оборудованы смотровые площадки, а также дополнены музейные экспозиции и созданы новые турмаршруты. Кроме того, построены глэмпинги и туристические стоянки, закуплена техника для обслуживания посетителей, в том числе для маломобильных групп населения.

Например, по проекту из Сахалинской области - "Лагуна Буссе" - инвесторы уже приступили к проектированию гостиничных комплексов, строительство начнется в следующем году. В перспективе будет создано 800 номеров, а годовой турпоток увеличится в три раза - до 600 тыс. человек.

В рамках проекта "Заповедная Камчатка" открыт визит-центр в поселке Терновский, проектируется еще один - на Курильском озере. Завершается обустройство смотровых площадок. Проводится работа по повышению безопасности передвижения туристов, в частности, на баланс поставлена одна из лесных дорог.

В туристско-рекреационном кластере (ТРК) "Сердце Башкирии" открыт визит-центр у памятника природы "Гора Торатау", новый эко-отель, созданы экотропы, установлены инфостенды. Правительство республики выделило около 15 млн рублей на развитие кластера, резиденты кластера получают гранты Ростуризма - общий объем инвестиций составил 42 млн рублей.

В Татарстане на благоустройство ТРК "Камское устье" из регионального бюджета направили порядка 50 млн рублей. Определены 10 инвестпроектов со сроком реализации до 2025 года. В ТРК "Самарская лука" приезжает 1,2 млн человек в год. Главная задача здесь - не увеличить количество туристов, а грамотно распределить их внутри создаваемых подкластеров. Например, в селе Ширяево, которое признано одним из самых красивых в стране, планируют организовать арт-кластер. Сейчас здесь уже строится глэмпинг за счет полученного гранта от Ростуризма.

В кластере "Смоленское Поозерье. Истоки России" есть договоренности с инвесторами о строительстве базы отдыха и глемпингов. Региональная власть оказывает поддержку в ремонте автомобильной дороги, общее финансирование составит 400 млн рублей, половина из которых уже выделена. А туркластер "Гора Белая" в Свердловской области предполагает создание более 200 туристских объектов. Перечисляются достижения и по другим проектам.

Запрос на поддержку в создании инфраструктуры

По данным АСИ, вместе с тем со стороны предпринимателей сохраняется запрос на поддержку от государства в создании обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, дороги) и решении земельных вопросов. Это требует проведения ряда законодательных инициатив, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

"Осенью во втором чтении будет рассматриваться законопроект, который заложит единое правовое регулирование по туристско-рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях. Это нужно, чтобы сохранялся баланс между увеличением турпотока и сохранением особо ценных природных комплексов", - сказал Козлов.