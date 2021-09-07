Авиакомпания Nordwind начала продажу льготных семейных билетов из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов по субсидированным тарифам на семейные перелеты за 1 рубль из Калининграда в четыре российских города - Казань, Нижний Новгород, Самару и Воронеж, сообщила во вторник пресс-служба калининградского международного аэропорта Храброво.

"Билеты по семейным субсидированным тарифам можно приобрести на прямые регулярные рейсы компании Nordwind из Калининграда в Казань, Нижний Новгород, Самару, Воронеж и в обратном направлении. Для оформления семейной поездки пассажиром необходимо приобрести билеты единым бронированием на ребенка в возрасте до 18 лет и на сопровождающего его лица", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что стоимость единого билета на ребенка в возрасте до 18 лет и сопровождающего его лица составит всего 1 рубль, без учета такс и сборов. По условиям перевозки в стоимость входит ручная кладь до 10 кг и одно место багажа 20 кг.

Количество билетов по субсидированным тарифам ограничено. Такие билеты доступны только для пассажиров с детьми. При регистрации на рейс у пассажиров проверят документы - паспорт и свидетельство о рождении, подтверждающие, что эти условия соблюдены.