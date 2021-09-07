Объем инвестиций на Кубани с начала года увеличился на 8%

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в Краснодарском крае с начала года составил около 184,6 млрд рублей, что на 8% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"С начала 2021 года инвестиции составили 107,8%, в проработке сейчас целый пул проектов, которые позволяют строить оптимистичные планы на весь текущий год", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

Он уточнил, что прошлый год существенно замедлил динамику инвестирования во всем мире, в том числе и на Кубани. Для решения данной проблемы, власти разработали региональный план по восстановлению экономики. Отдельный сектор посвятили запуску нового инвестиционного цикла, мерам поддержки.

"По общему объему инвестиций Краснодарский край входит в топ-10 регионов в стране, стабильно удерживает лидерство в Южном федеральном округе. Согласно стратегии социально-экономического развития региона, к 2030 году планируют обеспечить реальный рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года", - отметили в пресс-службе, добавив, что по итогам первого полугодия инвестиции составили 184,6 млрд рублей.

Наибольшую инвестиционную активность отмечают в транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, операциях с недвижимым имуществом.