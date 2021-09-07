Гутерриш на встрече по Афганистану призовет выделить стране помощь на $606 млн

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить $606 млн на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс по итогам визита в Кабул.

"Генеральный секретарь в понедельник, 13 сентября, выступит в Женеве <...> с призывом выделить $606 млн на четырехмесячный период", - указал Гриффитс. По его словам, эти средства пойдут "на удовлетворение нынешних гуманитарных потребностей Афганистана" в сфере "продовольствия, медикаментов, медицинских услуг", а также на обеспечение безопасности персонала.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН созовет в Женеве 13 сентября министерскую встречу по гуманитарной помощи Афганистану. Она будет нацелена на то, чтобы увеличить финансирование гуманитарной операции в стране, а также обеспечить "полный и беспрепятственный" гуманитарный доступ.