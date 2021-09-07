Касперская: введение электронного паспорта приведет к массовым подделкам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замена бумажного паспорта на электронный несет риски массовых подделок, заявила во вторник генеральный директор группы компаний Info Watch Наталья Касперская в интервью телеканалу РБК во вторник.

"Вот мы пользуемся больше 60 лет [бумажными] паспортами, и да, существуют методы подделок. Но они же не массовые. А здесь [при использовании электронных паспортов] будут массовые", - сказала она.

"Никто <…> не объясняет нужность [введения электронных паспортов]. Понимаете, просто говорят, что надо, потому что надо. <…> Цифровизация ради цифровизации", - добавила Касперская.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Шадаев сообщил, что планируется принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года.