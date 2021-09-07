Глава Минэнерго РФ обсудил со спецпредставителем Германии транзит российского газа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудил со специальным уполномоченным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее транзит российского газа. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Николай Шульгинов обсудил актуальные вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, в частности, по транзиту российского газа, со специальным уполномоченным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее ", - отмечается в сообщении.

Шульгинов отметил во время встречи, что сотрудничество России и Германии в области энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте. "Уверен, что "голубое топливо" в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата", - сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.