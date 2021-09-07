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Транш МВФ для России на $18 млрд станет частью золотовалютных резервов страны

В Минфине уточнили, что подобный актив РФ может использовать, если столкнется с финансовыми проблемами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия добавит транш МВФ на $18 млрд в золотовалютные резервы страны. Об этом заявил во вторник заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", - сказал он.

Максимов уточнил, что подобный актив РФ может использовать, если столкнется с финансовыми проблемами. "У РФ таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", - добавил замминистра.

В августе вступило в силу решение МВФ, согласно которому Россия получила от фонда $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств МВФ.

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