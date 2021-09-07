Bloomberg: возобновлена работа сайта, связанного с хакерами из группировки REvil

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Сайт в даркнете, предположительно принадлежащий хакерам из группировки REvil, возобновил работу. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков в сфере информационной безопасности.

По их словам, речь идет о портале под названием Happy Blog, на котором хакеры публиковали ранее имена жертв осуществленных ими кибератак, а также примеры украденных данных. Он перестал работать после скандала, разгоревшегося в связи с атаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya, приписываемыми хакерам из REvil.

Bloomberg отмечает, что ресурс возобновил работу во вторник. При этом на нем не обнаружены имена каких-либо новых жертв кибератак. В июле Bloomberg сообщал, что все сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из REvil, прекратили работу без объяснения причин.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.