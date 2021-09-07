В МАГАТЭ заявили, что Иран увеличил запасы обогащенного урана за последние три месяца

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза - с 2,4 кг до 10 кг - за последние три месяца. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану, выдержки из которого приводят во вторник агентства Bloomberg и Reuters.

"Иранские запасы включают приблизительно 10 кг урана, обогащенного до чистоты 60%", - говорится в выдержке из доклада, которую приводит агентство Reuters.

Также сообщается, что Иран увеличил запас обогащенного до 20% урана с 63 до 84 кг. При этом запасы обогащенного урана с чистотой менее 5% упали с 3 141 кг до 2 278 кг, однако причина заключается в том, что большое количество 2-процентного урана было обогащено до чистоты в 5%.

В МАГАТЭ также заявили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.

"Неспособность Ирана удовлетворить запросы агентства по предоставлению доступа к его мониторинговому оборудованию серьезным образом подрывает технические возможности агентства", - цитирует отчет агентство Bloomberg.

Незадекларированные объекты

Инспекторы МАГАТЭ отметили, что предоставленная Ираном информация о предполагаемых ядерных объектах технически несовместима с результатами наблюдений. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выразил свое беспокойство в связи с тем, что Иран по-прежнему не предоставил агентству объяснений по поводу наличия частиц урана на нескольких объектах, которые официально не декларировались Тегераном в качестве ядерных. Гросси также выразил готовность посетить Иран с визитом, чтобы обсудить ситуацию с новым руководством страны.

"Генеральный директор все более обеспокоен тем, что после уже примерно двух лет по-прежнему остаются неразрешенными описанные выше вопросы гарантий в отношении четырех объектов в Иране, которые не были задекларированы агентству", - говорится в одном из разделов доклада, который цитирует Reuters.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Тегераном, возвращения США в сделку. Наработка в стране оружейного урана является нарушением условий сделки.