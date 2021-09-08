Мишустин выступит на Московском финансовом форуме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в Московском финансовом форуме, который пройдет в "Манеже". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава правительства выступит на пленарном заседании "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире", говорится в пресс-релизе.

Как сообщается на сайте форума, среди участников пленарки будут также министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и помощник президента РФ Максим Орешкин. Модератором дискуссии выступит председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Мишустин ранее подчеркивал, что в условиях пандемии коронавируса властям РФ удалось обеспечить сбалансированность бюджета, сконцентрировать ресурсы для борьбы с распространением ковида и экономическими последствиями эпидемии, а также поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Он также отмечал, что правительство в прошлом году пошло на смягчение бюджетной политики и увеличение расходов отразилось на дефиците, однако долговая нагрузка в целом на экономику в России по-прежнему осталась в безопасных пределах. По словам Мишустина, это говорит о сохранении финансовой устойчивости и стабильности бюджетной системы РФ.

Московский финансовый форум - ежегодная публичная площадка для обсуждения проблем экономической политики и финансов. Он собирает более 1 тыс. участников - представителей органов власти, руководителей ведущих компаний и экспертов. Организаторами форума выступают Министерство финансов России и правительство Москвы, генеральные спонсоры - ВТБ и "Сбер". ТАСС является официальным информационным партнером форума.

Премьер-министр РФ традиционно участвует в этом мероприятии. Год назад, когда из-за пандемии вместо полноценного форума состоялась стратегическая сессия в онлайн-формате, Мишустин выступил на ней с видеообращением.