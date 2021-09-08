Эксперты: ЦБ на заседании 10 сентября может повысить ключевую ставку до 7%

Стремясь ослабить инфляционное давление, Банк России продолжает активное ужесточение денежно-кредитной политики, начатое в 2021 году. Согласно проведенному ТАСС опросу более 20 компаний и специалистов, на заседании в сентябре ЦБ будет выбирать между повышением ставки на 25 б. п. и 50 б. п. При этом эксперты не исключают, что после 225 б. п. сделанных с марта повышений регулятор приближается к завершению своего цикла ужесточения ДКП.

Однако смягчения политики в России не стоит ждать раньше, чем центральные банки большинства стран свернут свои стимулирующие программы и нормализуют ставки, подчеркивают эксперты. "Одновременное разнонаправленное движение ставок в России и других крупных развивающихся и развитых странах маловероятно, поэтому смягчения процентной политики в 2021 году в России ожидать не стоит", - пояснил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Ставка продолжит рост

На последнем заседании в июле Банк России в некотором смысле уже принял решение купировать проинфляционные риски большим движением ставки (сразу на 100 б. п., до 6,5% годовых) вместо того чтобы растягивать ее повышение на последующие заседания. "Можно было бы ожидать, что на предстоящем заседании регулятор возьмет паузу в повышении. Однако последняя статистика по инфляции и рост инфляционных ожиданий говорят о том, что сценарий повышения ставки все же весьма вероятен", - рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По оценкам Росстата, рост ИПЦ ускорился с 6,5% в июне-июле до 6,6-6,8% в августе, отметил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. При этом важнейшим аргументом для ЦБ в выборе между увеличением ставки на 25 б. п. и 50 б. п. станет инфляция за август, которую Росстат опубликует 8 сентября.

"У рынка процентных ставок сейчас есть неуверенность относительно размера повышения ставки - он колеблется 50/50 между 25 б. п. и 50 б. п. Однако в среду в случае выхода опережающих данных по инфляции за август чаша весов может склониться к повышению на 50 б. п.", - пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Дефляция заставляет себя ждать

Несмотря на проактивные действия ЦБ, возврат ИПЦ к целевым уровням ожидается не ранее второй половины следующего года. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитал" Андрей Верников полагает, что увеличение ставки до 7% годовых необходимо, чтобы показатель ИПЦ достиг 4,5% во второй половине 2022 года.

По прогнозам Райффайзенбанка, по итогам 2021 года инфляция приблизится к 5,8-6% год к году. Согласно оценкам Совкомбанка, годовая инфляция достигнет своего пика в сентябре вблизи 7%, преступив к постепенному замедлению к концу 2021 года до 6,5% год к году.

Повышенное инфляционное давление сохраняется из-за таких факторов, как высокие цены на продовольствие и сырье на мировых биржах, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире (который сказывается на автопроизводителях, производителях электроники и бытовой техники), повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, а также раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Влияние оказывает и частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран, что способствует большим расходам внутри страны, добавил он.

Подогревают разгон цен и предвыборные бюджетные расходы, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "За август и сентябрь в систему должно прийти 700 млрд рублей, причем большая часть из них - 500 млрд рублей - (разовые выплаты пенсионерам и военным объемом 500 млрд рублей) была объявлена Владимиром Путиным совсем недавно", - объяснил эксперт. Итоговый инфляционный эффект от бюджетных выплат сегодня служит фактором неопределенности, также отметили экономисты "Ренессанс капитал". Если он окажется выше ожиданий, а инфляция превысит 7% в сентябре-октябре, на октябрьском заседании ЦБ может поднять ставку выше 7% годовых, добавили они.

Что будет с рынком

По мнению экспертов, несмотря на вышеуказанные проинфляционные факторы, уровень ключевой ставки в 7% годовых скорее всего станет верхней точкой цикла повышения. "В случае повышения ставки на 50 б. п. я полагаю, мы увидим мягкий сигнал от Банка России относительно дальнейшего повышения ставки. Высока вероятность, что на этом цикл ужесточения ДКП будет исчерпан", - прокомментировал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Окончание цикла ужесточения ДКП - это хороший знак для инвесторов, добавил эксперт. Таким образом, можно ожидать укрепления рубля и увеличения спроса на ценные бумаги.

В свою очередь управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий полагает, что само изменение ставки на акциях почти не отобразится. Однако могут подрасти короткие облигации, ОФЗ и межбанковские ставки. "Рубль в теории может укрепиться за счет притока иностранцев в ОФЗ, которые будут ориентироваться на снижение инфляции в 2022 году и, как следствие, роста цен на облигации с длинными сроками погашения", - добавил он.

Андрей Верников из "УНИВЕР Капитал" считает, что если ЦБ поднимет ставку на 0,5% и сопроводит решение риторикой, намекающей на остановку ужесточения ДКП, рубль укрепится примерно на 1%. При этом формирование устойчивого тренда к укреплению рубля возможно только при условии результативности антиинфляционной политики и отсутствия внешних шоков - в том числе финансовых и геополитических, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Прогнозы участников рынка: Газпромбанк - 7,0%, "Открытие" - 7,0%, Промсвязьбанк - 6,75%, Райффайзенбанк - 6,75%, "Русский стандарт" - 6,5-6,75%, Совкомбанк - 6,75%, "Уралсиб" - 7,0%, Deutsche Bank - 6,75%, Ing Bank - 6,75%, АКРА - 6,5-6,75%, "Атон" - 6,75%, "Альфа-капитал" - 6,75-7,0%, "БКС мир инвестиций" - 7,0%, "ВТБ капитал" - 7,0%, "Ренессанс капитал" - 7,0%, "Сбер - управление активами" - 7,0%, "Универ капитал" - 7,0%, "Фридом финанс" - 6,5%, "Финам" - 6,75%, SberCIB Investment Research - 6,75-7,0%.