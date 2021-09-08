В Думу внесут законопроект о запрете комиссий при оплате гражданами услуг ЖКХ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены внести в Госдуму законопроект о запрете взимания комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что сейчас оплатить жилищно-коммунальные услуги "точно по квитанции в 90% случаев уже нельзя", при переводе денег гражданами на счет банка им начисляется дополнительная сумма к оплате.

"Вносим на рассмотрение Государственной думы законопроект о запрете взимания комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ, - продолжил Нилов. - Законодательно запрещаем взимание кредитными организациями, платежными агентами, операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физлицами услуг ЖКХ".

Необходимые поправки предлагается внести в Жилищный кодекс, в законы "О банках и банковской деятельности", "О почтовой связи", "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и "О национальной платежной системе". Законопроектом также предусмотрен запрет на отказ гражданам в переводе средств на оплату ЖКХ в связи с отменой комиссий.

На данный момент на рассмотрении Госдумы уже находится аналогичный по содержанию законопроект, внесенный группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в феврале 2020 года. Он прошел первое чтение и был рекомендован комитетом по жилищной политике и ЖКХ к принятию во втором, однако в итоге пока так и не был рассмотрен палатой.