Средняя сумма покупки россиянами долларов и евро в августе упала на 14%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Средняя сумма покупки россиянами долларов и евро в валютообменниках в августе снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 61,6 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Относительно прошлого года россияне предпочли быть более экономными в покупках долларов и евро. Их средний чек в минувшем августе снизился на 14% и составил 61,618 тыс. рублей, - отмечается в исследовании. - В августе 2021 года в общем количестве валютообменных операций на продажу пришлось 57%, а на покупку - 43%".

При этом, по данным "Русского стандарта", общее количество обменных операций с иностранной валютой выросло на 43% относительно августа 2020 года. Такую тенденцию в банке связывают с тем, что в конце прошлого лета россияне немного снижали свою активность в покупках валюты на фоне волатильности курса рубля. "К тому же, в 2021 году на фоне ослабления эпидемиологических ограничений открылось больше мировых направлений для путешествий. Подобное повлекло за собой рост числа операций с валютой, необходимой для визита в другие страны. Кстати, относительно июля 2021 года общее количество августовских валютообменных операций практически не изменилось", - указывают аналитики "Русского стандарта".

Вместе с тем интерес к доллару по-прежнему выше, чем к евро. Так, в минувшем августе россияне стали чаще покупать, но реже продавать доллары. Средний чек одной операции с долларом США в августе - $804. Евро же относительно июля 2021 года стали реже и покупать, и продавать - средний чек одной операции с этой валютой по данным банка, составил €767.

В сентябре влиять на курсы доллара и евро к рублю будет несколько факторов, в том числе ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ, заявил ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Окажет влияние на курсы и стоимость нефти, на которую в сентябре будут давить опасения касательно темпов восстановления мировой экономики. Торговый диапазон, в котором будет колебаться валюта в сентябре: доллар - 72,5-74,5 рубля, евро - 86-88 рублей", - считает Тимошенко.

В рамках исследования аналитики изучили объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в июле и августе 2021 года, а также в августе 2020 года.