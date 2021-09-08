"Известия": бизнес просит кабмин ускорить начало реализации реформы РОП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ассоциации утилизаторов "Клевер", стеклотарных заводов "СтеклоСоюз" и переработчиков "Лига переработчиков макулатуры" направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письма с просьбой запустить реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП) с 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма ассоциаций.

Отмечается, что ассоциации предлагают производителям либо самим утилизировать товары и упаковку, либо платить экосбор.

Согласно данным газеты, "Клевер" отметил, что рост объемов захоронения отходов вместо их полной переработки наносит не только экологический ущерб, но и экономический, поскольку стоимость невозвращенного в хозяйственный оборот ценного вторичного сырья составляет не менее 275 млрд рублей. Речь идет об отходах, захороненных на мусорных полигонах с 2015 года и не попавших на переработку, пишет газета.

Кроме этого, в письме говорится, что отраслевые сообщества в целом положительно оценивают законопроект по реализации концепции РОП, однако ассоциации, представляющие интересы производителей и импортеров товаров и упаковки, выступают против его принятия. Их позиция "обусловлена незаинтересованностью в возложении на них дополнительной финансовой и административной нагрузки", приводит газета мнение ассоциации.

Глава "СтеклоСоюза" Виктор Осипов рассказал "Известиям", что "перенос реализации концепции РОП может привести к нескольким миллиардам рублей упущенной выгоды для стеклотарных заводов страны". Он также пояснил, что компании вынуждены чаще обновлять оборудование, так как предприятия в стекловарении используют 80% тугоплавких материалов, что негативно влияет на работу печей.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко рассказали газете, что за более чем четыре года своего действия РОП в нынешнем виде показал полную экологическую и экономическую стагнацию. "В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Бизнес платит около 3 млрд рублей экосбора, а граждане - за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей", - рассказал газете представитель Абрамченко.

В Минприроде поддерживают "стремление производств повысить объемы сортировки и переработки отходов", пишет газета.

30 августа сообщалось, что ассоциации производителей упаковки пытаются затянуть реформу расширенной ответственности производителя, чтобы граждане и дальше продолжали платить за переработку выпущенной бизнесом упаковки.

Ранее Минэкономразвития России в своем отзыве на закон "Об отходах производства и потребления", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, предложило перенести реформу системы расширенной ответственности производителей на два года. В настоящее время ожидается, что новая система начнет действовать с января 2022 года. Внедрить с 1 января 2022 года обновленную систему РОП поручил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

О реформе

Предполагается, что новые правила расширенной ответственности производителя за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.