Торгпред РФ в КНР заявил, что инвестиционному сотрудничеству стран необходима устойчивость

ШАНХАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай обладают эффективными механизмами для развития инвестиционного сотрудничества, но необходимо придать устойчивость взаимодействию на этом направлении с учетом последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил в среду торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству, который стал частью мероприятий начавшей работу 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки (CIFIT) в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

"Между нашими странами функционируют эффективные механизмы, направленные на привлечение инвестиций", - сказал он, назвав в их числе Межправительственную российско-китайскую комиссию по инвестиционному сотрудничеству, специальные инвестиционные контракты (СПИК) и специальные экономические зоны. Важными механизмами международной инвестиционной кооперации, по его словам, выступают и различного рода коммуникационные площадки, объединяющие представителей государства и бизнеса разных стран для реализации совместных проектов.

Как указал Алексей Дахновский, российско-китайское инвестиционное сотрудничество за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития, а общая сумма прямых китайских инвестиций в Россию в 2020 году превысила $12 млрд. При этом, заметил торгпред, инвестиционному сотрудничеству двух стран необходима устойчивость. "На фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству. Об этом сегодня говорят руководители самого высокого ранга и в России, и в Китае. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие внесет свой вклад в дальнейшее укрепление инвестиционного взаимодействия между нашими странами и будет способствовать достижению национальных целей развития России и Китая", - сказал он.

Россия впервые принимает участие в ярмарке CIFIT, которая в настоящее время является одной из основных инвестиционных площадок в Китае. В этом году она посвящена теме "Новые возможности для международных инвестиций в новой модели развития", а основная работа будет сосредоточена на инвестиционных проектах в странах БРИКС, инициативы "Один пояс, один путь" и государствах ВРЭП (соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, подписанное в конце 2020 года Китаем с Австралией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и 10 странами АСЕАН).

В ярмарке должны принять участие порядка 5 тыс. предприятий из почти что 100 стран и регионов мира.