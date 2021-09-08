"Ведомости": "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самая масштабная в истории российского сегмента интернета DDoS-атака была предпринята на инфраструктуру компании "Яндекс". Об этом в среду сообщает газета "Ведомости".

"На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали", - уточнил официальный представитель "Яндекса".

Базирующаяся в США компания CloudFlare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом", подтвердила рекордный масштаб кибератаки, пишут "Ведомости". По данным газеты, нападение реализовано через новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей.

Компания с трудом сдержала DDоS-атаку и она продолжается на этой неделе, рассказал газете источник в "Яндексе". "Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - пояснил газете источник из компании. Особенности кибератаки газетой не были раскрыты.