Объем инвестиций Китая в России за январь - июль вырос на 33%

ШАНХАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций из Китая в Россию за первые семь месяцев текущего года составил $200 млн, что на 33% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил директор Евразийского департамента Министерства коммерции КНР Ван Кайсюань.

По словам чиновника, выступившего в среду на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству, который стал частью мероприятий начавшей работу 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки (CIFIT) в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь), в этом году наблюдается продолжение углубления сотрудничества двух стран по таким направлениям, как, в частности, энергоресурсы, атомная энергетика, космос, авиация и базовая инфраструктура.

Тенденция роста отмечена и в двустороннем инвестиционном сотрудничестве. При этом Ван Кайсюань отметил, что взаимодействие Китая и России в торгово-экономической сфере продолжило развиваться, несмотря на негативные последствия распространения COVID-19, а двусторонняя торговля продемонстрировала рост.

"Сторонам необходимо продвигать сопряжение по инвестиционным политикам и проектам, всеми силами наращивать объем взаимных инвестиций, раскрывать потенциал инвестиций в качестве движущей силы двусторонней торговли, а также предпринимать все необходимые усилия, чтобы приблизиться к реализации поставленной лидерами двух стран задачи доведения товарооборота до $200 млрд", - сказал чиновник, выразив надежду на то, что данный форум позволит сторонам раскрыть потенциал инвестиционного сотрудничества и поставить новые цели в развитии.

Россия впервые принимает участие в ярмарке CIFIT, которая в настоящее время является одной из основных инвестиционных площадок в Китае. В этом году она посвящена теме "Новые возможности для международных инвестиций в новой модели развития", а основная работа будет сосредоточена на инвестиционных проектах в странах БРИКС, инициативы "Один пояс, один путь" и государствах ВРЭП (соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, подписанное в конце 2020 года Китаем с Австралией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и 10 странами АСЕАН).

В ярмарке должны принять участие порядка 5 тыс. предприятий из почти 100 стран и регионов мира.