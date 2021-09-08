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У третьего по величине банка Японии седьмой раз за год произошел сбой в работе банкоматов

Временно недоступными для использования оказалось порядка 100 автоматов

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Третий по величине банк Японии Mizuho ("Мидзухо") в среду столкнулся с очередным сбоем в работе своих банкоматов в стране. Об этом объявил сам банк.

В общей сложности временно недоступными для использования оказалось порядка 100 банковских автоматов. Отмечается, что к настоящему времени работа банкоматов восстановлена, банк принес своим клиентам извинения.

Это уже седьмой раз в этом году, когда крупный японский банк сталкивается с подобными проблемами. В марте текущего года из-за сбоя перестали работать около 3 тыс. банкоматов Mizuho. Причиной стала ошибка в системе хранения данных по транзакциям.

Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии, размер его общих активов составляет около 193 трлн иен (около $1,75 трлн).

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