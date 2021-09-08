Фитнес-клубы России сократили продажи абонементов в августе на 11,5% к докризисному уровню

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы сократили продажи клубных карт и абонементов в августе на 11,5% к докризисному показателю, сообщила в среду ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Продажи клубных карт и абонементов в августе снизились в среднем по рынку на 11,5% по отношению к показателю докризисного августа 2019 года. При этом в сравнении с предыдущем месяцем - июлем 2021 года - фитнес-отрасли удалось нарастить продажи клубных карт в среднем по рынку на 5,2%", - рассказала она.

По данным фитнес-сообщества, средний показатель продаж дополнительных услуг фитнес-клубов в сравнении с предыдущем месяцем демонстрирует положительный результат - услуг в августе реализовано больше на 5,3%, чем в июле. При этом до докризисных показателей 2019 года данная опция продаж в августе "не дотягивает на 9,2%", уточнила собеседница агентства.

По словам Силиной, из-за введенных жестких ограничительных мер серьезное падение продаж в отрасли наблюдается в Астраханской, Ростовской областях с минусовым значением до 50%, в Удмуртии, Хакасии и Адыгее - минус 30%.

В то же время посещаемость фитнес-клубов в августе в сравнении с июлем немного увеличилась - на 3,1%. Но опять же сохраняется разрыв на 17,1% относительно показателей посещаемости фитнес-клубов к докризисному августу 2019 года, уточнила эксперт. "Традиционно с окончанием сезона отпусков рынок фитнес-услуг начинает оживать. Постепенно осенью в фитнес-клубы возвращаются постоянные клиенты и любители здорового образа жизни. Предприниматели фитнес-отрасли готовы к старту сезона. Но восстановление отрасли, по нашим прогнозам, продолжится минимум до 2023 года, при условии отсутствия ограничительных мер", - добавила Силина.

Меры поддержки

Как отметила глава Национального фитнес-сообщества, для представителей фитнес-бизнеса страны по-прежнему "ключевыми задачами являются оптимизация расходов, переговоры с арендодателями о наиболее приемлемых условиях".

Также организация обратилась к руководству страны с рядом стратегических инициатив в поддержку развития физкультурно-оздоровительной отрасли. Среди инициатив: внедрить налоговый вычет для работодателей, оплачивающих спортивные занятия и услуги фитнес-клубов; ввести меры поддержки арендодателей, предоставляющим площади под физкультурно-оздоровительные объекты; снизить социальные налоги и взносы субъектам физкультурно-оздоровительной деятельности (по аналогии с цифровой отраслью).

Помимо этого, предлагается выстроить "дорожную карту" между фитнес-отраслью и медицинскими учреждениями, внести физкультурно-оздоровительные программы во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" для последующего применения их медицинским сообществом в качестве рекомендаций при выписке пациентов; включить физкультурно-оздоровительные услуги в полисы добровольного медицинского страхования.