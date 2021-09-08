Строительство порта Индига в НАО может начаться во второй половине 2024 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Об этом в кулуарах практикума бизнес-клуба "Атланты" сообщил ТАСС владелец AEON Роман Троценко.

Ранее создание порта планировалось начать в 2023 году.

"Мы думаем, что нам придется еще два сезона в навигацию 2022 года и 2023 года производить морское бурение. Это значит, что мы приступим к проектированию к 2024 году, 12 месяцев проектирование, разрешение Главгосэкспертизы. То есть стройку возможно начинать со второй части 2024 года", - сказал он.

"Сложностей много - это вечная мерзлота, это лед, это сложные погодные условия. И вечная мерзлота, кстати, оттаивает, она меняет свою глубину, требуются новые технологии. Сложностей очень много, и если бы это было просто, это было бы уже сделано", - заключил Троценко.

Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки коксующегося угля, древесины, удобрений и химических продуктов, бумаги. Ввод в эксплуатацию ранее планировался в 2028 году.