Вывоз угля с месторождения "Северная звезда" может обеспечить СП с иностранным участием

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экспертизой для вывоза угля с месторождения "Северная звезда" (входит в корпорацию AEON) на Таймыре, помимо "Совкомфлота", обладают лишь зарубежные компании, выиграть тендер мог бы и консорциум с российским участием. Об этом в кулуарах практикума бизнес-клуба "Атланты" сообщил ТАСС владелец AEON Роман Троценко.

"В России нет [компаний с необходимой экспертизой, помимо "Совкомфлота"]. Может, кто-то сделает совместное предприятие в России", - сказал он.

Ранее гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в разговоре с журналистами отметил, что группа пока не приняла решение об участии в тендере. Он пояснил, что балкерные перевозки и уголь едва ли ложатся в стратегию развития компании.

"Мы с ними говорили. Они считают, что у них должна быть специализация в виде перевозки углеводородов жидких и газообразных. С уважением относимся, "Совкомфлот" - великолепная компания… Значит, будем искать кого-то другого", - заключил Троценко.

Ранее издание РБК сообщило, что "Северной звезде" понадобится 28 судов ледового класса для вывоза угля с Таймыра по Северному морского пути. Речь шла о поиске партнера - профессионального перевозчика, а не о самостоятельном заказе.

Компания "Северная звезда" планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения (Красноярский край) в 2040 году, ранее уточнял Троценко. Планируется построить обогатительную фабрику глубокой переработки угля (производство угольных концентратов из коксующихся углей), морской терминал, аэропорт, вахтовый поселок, электростанцию, автодорогу. Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон, ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн.