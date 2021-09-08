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Роскачество готовит исследование светлого пива

Руководитель ведомства Максим Протасов сообщил, что планируется исследовать напитки как российских, так и иностранных брендов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскачество готовит исследование светлого пива, которое коснется как отечественной, так и зарубежной продукции, представленной на российском рынке, сообщил в интервью ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Мы постоянно возвращаемся к ранее исследованным товарным категориям, если потребители это просят. Вы, наверное, помните, что два года назад Роскачество проводило исследование пива. Так вот, сейчас мы снова готовим исследование продукции, представленной на рынке светлого пива", - сказал он.

По словам Протасова, планируется исследовать напитки как российских, так и иностранных брендов, представленных на отечественном рынке. "Кроме того, мы хотим ответить на вопрос, имеют ли импортные товары, продающиеся в России, такое же качество, как зарубежные аналоги под такими же брендами", - заключил он.

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